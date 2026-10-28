The Pugilist Daily Live

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/1732341The Pugilist Daily LiveA recording from Alisa Valdes-Rodriguez's live videoAlisa Valdes-RodriguezOct 28, 20261732341ShareTranscriptGet more from Alisa Valdes-Rodriguez in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksThe Pugilist with Alisa Valdes-RodriguezSubscribeAuthorsAlisa Valdes-RodriguezRecent PostsLive with Alisa Valdes-RodriguezOct 11 • Alisa Valdes-RodriguezEpstein Survivor Says She Was Trafficked By Multiple U.S. Presidential Administrations and Both Political PartiesAug 16 • Alisa Valdes-RodriguezA Note to My New ReadersMar 27 • Alisa Valdes-RodriguezWriting a Book is "Fun" (Not)Feb 16 • Alisa Valdes-RodriguezNM Field Trip Live Feb 15 • Alisa Valdes-Rodriguez